Колишній легендарний нападник, а нині старший радник Мілана Златан Ібрагімович розповів, як він розуміє щастя у своєму житті.

— З нормальними грошима можна прожити хороше життя. Однак які гроші вважаються нормальними за нинішніми мірками? Я був по обидві сторони: народився в сім'ї, у якої не було грошей, мій батько заробляв тисячу євро, і нам доводилося ділити цю суму. Це були його гроші, але він ділився зі мною, коли було потрібно. Проте саме в той період життя я був щасливим. Так у чому ж справа?

Щастя… Що це означає? Зараз я щасливий, а через десять хвилин усе може змінитися. Тому важливі лише самі моменти. Гроші роблять життя простішим, але я не думаю, що вони зроблять тебе щасливішим. Для мене важливі саме моменти. Я мріяв переїхати до Барселони, а через рік це перетворилося на кошмар. Такі от моменти, — наводить слова Ібрагімовича Sport.es.