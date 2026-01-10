Павло Василенко

Фінансові труднощі знову змушують Барселону ухвалювати болючі кадрові рішення. Каталонський клуб продовжує балансувати на межі дозволеної зарплатної стелі Ла Ліги, і, за інформацією Cronica Global, взимку може розлучитися одразу з двома помітними гравцями, якщо не вдасться терміново стабілізувати ситуацію.

Нещодавня оренда Жоау Канселу до кінця сезону ще більше ускладнила картину. Хоча португалець погодився на значне зниження зарплати – близько 4 мільйонів євро замість 17 у Саудівській Аравії, – цей контракт було зареєстровано лише завдяки травмі Андреаса Крістенсена. У підсумку клуб знову відійшов від виконання фінансових нормативів.

Порятунком могла б стати угода з New Era Visionary Group, яка передбачає надходження 30 мільйонів євро від продажу 475 VIP-місць на оновленому «Камп Ноу». Однак контракт досі не підписано, тож спортивний директор Деку готує запасний план – продаж або оренду двох футболістів.

Першим кандидатом на відхід називають Марка-Андре тер Штегена. Німецький голкіпер може опинитися в Жироні, але цей варіант не гарантує йому участі в єврокубках і може негативно вплинути на шанси зіграти на найближчому чемпіонаті світу. До того ж Жирона здатна покрити лише частину його зарплати, яка сягає 16–20 мільйонів євро за сезон, тому Барселоні доведеться взяти значне фінансове навантаження на себе.

Ще один можливий відхід – півзахисник Марк Касадо. Минулого сезону він був ключовою фігурою, провів 36 матчів і регулярно виходив у старті. Проте нині його роль зменшилася: лише 786 хвилин на полі за сезон. Касадо вже відхиляв щедрі пропозиції з АПЛ, але тепер, зважаючи на нестачу ігрового часу, трансфер виглядає дедалі реальнішим.