Каталонська Барселона продовжує вирішувати фінансові питання, через що клубу доводиться шукати компроміси у відносинах із гравцями.

Ситуація з орендованим у Манчестер Юнайтед нападником Маркусом Рашфордом залишається практично без альтернатив: після завершення сезону каталонцям або доведеться виплатити 30 мільйонів євро, передбачених в угоді для повноцінного викупу футболіста, або форвард повернеться до англійського клубу влітку.

За інформацією ЗМІ, керівництво Барселони дало зрозуміти представникам 28-річного гравця, що зацікавлене у продовженні співпраці. При цьому остаточне рішення щодо Рашфорда буде прийнято в останній момент, оскільки клубу необхідно вийти на фінансовий показник один до одного за доходами та витратами, чого очікують лише до кінця поточного сезону.

У нинішній кампанії Рашфорд відзначився сімома забитими м'ячами та одинадцятьма результативними передачами у 26 проведених матчах.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує ухвалити важливе рішення для своєї лінії оборони.