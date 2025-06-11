Збірна Фінляндії обіграла команду Польщі у матчі четвертого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 і відбулася на стадіоні Олімпійський у Гельсінкі.

На 31-й хвилині Йоель Похянпало реалізував пенальті та відкрив рахунок. Беньямін Кялльман подвоїв перевагу господарів на 64-й хвилині, а Якуб Ківьор відіграв один м'яч для Польщі вже через шість хвилин.

У другому таймі матч був тимчасово зупинений через те, що одному з уболівальників стало зле. Медична служба оперативно надала допомогу.

Після цієї перемоги Фінляндія очолила турнірну таблицю групи G з сімома очками. Польща наразі на третьому місці з шістьма.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться в Канаді, США та Мексиці. У фінальній частині турніру зіграють 48 збірних.

Фінляндія – Польща 2:1

Голи: Пох'янпало 31', Кялльман 64 – Ківьор 69