Олександр Сукманський

Фіорентина обрала ідеальний момент для потужного удару: у виїзному матчі проти прямих конкурентів за виживання Кремонезе «фіалки» здобули розгромну перемогу 4:1 і піднялися вище зони вильоту.

Господарі почали активно, але першими пропустили. Паоло Ванолі вивів свою команду вперед завдяки голу Фабіано Парізі, який красивим фінтом увійшов у штрафний і пробив між ніг воротаря Еміля Аудеро.

Незабаром рахунок став 2:0 – Робін Госенс ідеальним пасом вивів Роберто Пікколі, і той упевнено реалізував вихід. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Фіорентини.

Після перерви «фіалки» швидко забили третій гол: Додо здійснив чудовий сольний прохід по правому флангу, обіграв воротаря та захисника і закотив м’яч у порожні ворота.

Кремонезе відповів голом престижу – Девід Окереке замкнув передачу біля штрафного майданчика. Однак на четвертий гол Фіорентини відповів Альберт Гудмундссон, який влучно пробив у ближній кут.

Кремонезе не зміг відігратися і зазнав 15-го матчу поспіль без перемог. Тепер команда відстає від зони безпеки на три очки.

Фіорентина ж продовжує підйом: за останні шість турів команда програла лише один матч.