Павло Василенко

Італійська Фіорентина пережила справжній трилер у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліга конференцій проти польської Ягеллонія та все ж вирвала путівку до наступного раунду.

Після впевненої перемоги 3:0 у першому поєдинку «фіалки» здавалося контролювали ситуацію, однак у матчі-відповіді суперник влаштував справжню сенсацію. Форвард господарів Бартош Мазурек оформив хет-трик уже в основний час, зрівнявши рахунок за сумою двох зустрічей і перевівши гру в додаткові 30 хвилин.

В овертаймі характер і досвід Фіорентини далися взнаки. На 107-й хвилині Ніколо Фаджолі вивів італійців уперед, а згодом автогол Тараса Романчука на 114-й фактично зняв питання про переможця. Польський клуб зумів відповісти ще одним м’ячем наприкінці гри, але цього виявилося замало. Додатковим ударом для Ягеллонії стало вилучення захисника Бернардо Вітала на 120-й хвилині.

У підсумку протистояння завершилося з рахунком 5:4 на користь Фіорентини. В 1/8 фіналу італійці зіграють із Страсбург або Ракув – суперника визначить жеребкування в Ньоні 27 березня.

Ліга конференцій, 1/16 фіналу

Матч-відповідь

Фіорентина – Ягеллонія – 2:4

Голи: Фаджолі, 107, Романчук, 114 (автогол) – Мазурек, 23, 45+3, 49, Імас, 118.

Перший матч – 3:0