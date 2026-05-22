Після складного сезону, у якому Фіорентина вела боротьбу за виживання, команда може завершити кампанію на мажорній ноті у матчі проти Аталанти, яка також провела далеко не найкращий рік.

Минулого туру флорентійці здобули одну з найяскравіших перемог сезону, обігравши Ювентус на виїзді з рахунком 2:0. Цей успіх став особливо важливим після чотирьох матчів без перемог, у яких команда тричі зіграла внічию та одного разу програла. Тепер підопічні Паоло Ванолі намагатимуться здобути другу поспіль перемогу.

Фіорентина також має позитивну домашню серію – команда не програє на стадіоні Артеміо Франкі з кінця лютого. За цей період флорентійці здобули три перемоги та чотири рази зіграли внічию. Водночас статистика матчів проти команд із топ-8 Серії А вдома залишається невтішною: жодної перемоги, чотири нічиї та три поразки.

Аталанта підходить до завершення сезону з 58 очками – це найгірший показник клубу на цьому етапі чемпіонату з сезону-2015/16. Минулого туру команда поступилася Болоньї з рахунком 0:1, а загалом здобула лише одну перемогу в останніх семи офіційних матчах.

Колектив Раффаеле Палладіно вже гарантував собі сьоме місце та участь у єврокубках наступного сезону, однак виїзна форма залишається проблемою. В останніх дев’яти матчах на чужому полі Аталанта перемогла лише двічі. Щоправда, у попередньому виїзному поєдинку команда обіграла Мілан з рахунком 3:2, але дві поспіль гостьові перемоги клуб не здобував із січня.

У матчі першого кола Аталанта перемогла Фіорентину 2:0 та тепер претендує на перший дубль над флорентійцями з сезону-2020/21. Однак у Флоренції команда не може перемогти вже п’ять матчів поспіль, програвши три останні зустрічі на Артеміо Франкі.

Серед ключових футболістів Фіорентини виділяється Давід де Хеа, який може провести весь сезон Серії А без пропусків. Іспанський воротар перебуває у чудовій формі та був визнаний найкращим гравцем матчу у трьох з останніх дев’яти поєдинків, зокрема проти Ювентуса.

В Аталанти варто звернути увагу на Шарля де Кетеларе, який має чотири результативні дії в останніх чотирьох матчах проти Фіорентини – один гол та три асисти.

Перед грою Фіорентина втратила через травму Фабіано Парізі, а Лука Раньєрі пропустить зустріч через дискваліфікацію. В Аталанти попередній матч через пошкодження пропускав Одилон Коссуну.

