Аталанта і Дженоа не визначили переможця в «Дербі Маліновського»
Руслан отримав ігровий час у Бергамо
близько 1 години тому
Аталанта і Дженоа поділили очки у 35 турі Серії А. Матч в Бергамо завершився з рахунком 0:0.
Нічия в Бергамо гарантувала команді Даніеле Де Россі спокійне життя на фініші сезону, тоді як бергамаски за підтримки рідних трибун могли розраховувати на більше.
Найкращий момент всього матчу був у Распадорі, удар якого взяв на себе каркас воріт.
Кінцівку зустрічі Дженоа догравала в меншості, коли травма Мессіаса припала на вичерпаний ліміт замін.
Хавбек Дженоа Руслан Маліновський, якого чутки активно відправляють у Трабзонспор, вийшов на 70-й хвилині у матчі проти колишнього клубу, отримавши порцію овацій від шанувальників «Ла Деа».
Серія А. 35 тур
Аталанта – Дженоа 0:0
