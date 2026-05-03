Аталанта і Дженоа поділили очки у 35 турі Серії А. Матч в Бергамо завершився з рахунком 0:0.

Нічия в Бергамо гарантувала команді Даніеле Де Россі спокійне життя на фініші сезону, тоді як бергамаски за підтримки рідних трибун могли розраховувати на більше.

Найкращий момент всього матчу був у Распадорі, удар якого взяв на себе каркас воріт.

Кінцівку зустрічі Дженоа догравала в меншості, коли травма Мессіаса припала на вичерпаний ліміт замін.

Хавбек Дженоа Руслан Маліновський, якого чутки активно відправляють у Трабзонспор, вийшов на 70-й хвилині у матчі проти колишнього клубу, отримавши порцію овацій від шанувальників «Ла Деа».

Серія А. 35 тур

Аталанта – Дженоа 0:0