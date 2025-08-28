Фіорентина та Полісся влаштували гольову перестрілку в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Зустріч в Реджіо-Емілії завершився з рахунком 3:2.

Українська команда в стартові 15 хвилин двічі змусила Давіда Де Хеа витягати м'яч з сітки власних воріт. Спочатку Назаренко запресингував суперника, використавши помилку іспанця на виході, а потім трапився шедевральний гол у виконанні Андрієвського, який підняв шанси команди Руслана Ротаня на камбек. Після двох пропущених голів Фіорентина змогла оклигати та стримувати Полісся на мінімальній від себе відстані.

По перерві флорентійці перебудувались, а за допомогою заміг повернули гру під свій контроль. В заключні 15 хвилин Фіорентина примудрилася з 0:2 зробити рахунок 3:2, зафіксувавши завершення єврокампанії для Полісся.

Ліга конференцій. 4 кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

Фіорентина - Полісся 3:2

Голи: Додо, 78, Раньєрі, 86, Джеко, 89 - Назаренко, 2, Андрієвський, 14