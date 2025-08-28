Сергій Стаднюк

Житомирське Полісся заявило півзахисника Володимира Шепелєва та вінгера Владислава Велетня на УПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Цікаво, що клуб досі офіційно не оголосив про підписання двох вихованців Динамо. За інформацією Transfermarkt, ексгравець Олександрії перейшов на правах вільного агента й підписав контракт до літа 2027 року. За колишнього футболіста Колоса заплатили 430 тисяч євро та підписали угоду до кінця червня 2029 року.

Шепелєву 28 років. Основна позиція: центральний півзахисник. Він уже встиг пограти під керівництвом Руслана Ротаня за Олександрію. Від початку 2025 року провів за «містян» 13 матчів, відзначившися голом і асистом.

Велететню 22 роки. Основна позиція: правий вінгер. За Колос від 2021 року оформив сім голів і вісім результативних передач у 73 іграх. Грав на Олімпійських іграх-2024 і на молодіжному Євро-2025.

Нагадаємо, житомирське Полісся уже сьогодні, 28 серпня, на виїзді зіграє проти італійської Фіорентини. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом. У першому матчі флорентійці у меншості розгромили український клуб (3:0). Однак Шепелєв і Велетень не допоможуть команді через відсутність у заявці на цю стадію змагань.