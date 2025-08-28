Півзахисник Фіорентини Якопо Фаццині висловився щодо матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Ліга конференцій – це, безумовно, одна з цілей. Усі матчі будуть складними, але спершу нам потрібно добре зіграти проти Полісся.

Я завжди намагаюся підлаштовуватися під вимоги тренера. У матчі з Кальярі намагався внести свій вклад. Конкуренція – це нормально, адже ми граємо у великому клубі.

Щодо моєї ролі у команді, вирішує тренер, а я завжди готовий віддати максимум. Ми, футболісти, зобов’язані докладати зусиль, показувати серце і професіоналізм.

Ми схожі з Ґудмундссоном. У Альберта чудові якості, я намагаюся завжди переймати позитивне від своїх партнерів. Це ще один спосіб для розвитку.

Дебют у фіолетовій формі? Це були гарні емоції. Грати в фіолетовій футболці завжди приємно, а ще більше – якщо це європейський матч.