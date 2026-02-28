Ланус вперше у своїй історії став володарем Рекопа Судамерикана, здолавши Фламенго в двоматчевому протистоянні.

В Аргентині Ланус мінімально обіграв Фла, а в матчі-відповіді. у повітрі запахло камбеком.

Володар Кубка Лібертадорес по ходу зустрічі зумів в основний час вирівняти рахунок, а в додаткові 30 хвилин більше пощастило аргентинцям, які двічі на помилкахх зловили суперника.

Рекопа Судамерикна-2026. Фінал. Матч-відповідь

Фламенго - Ланус 2:3 (перший матч - 0:1

Голи: Де Арраскаета, 37 (з пенальті), Жоржиньо, 85 (з пенальті) - Кастільйо, 29, Канале, 118, Акіно, 120