Фламенго та Ланус визначили володаря Рекопа Судамерикана. Відео
Все вирішилось в другому матчі
близько 17 годин тому
Фото - Getty Images
Ланус вперше у своїй історії став володарем Рекопа Судамерикана, здолавши Фламенго в двоматчевому протистоянні.
В Аргентині Ланус мінімально обіграв Фла, а в матчі-відповіді. у повітрі запахло камбеком.
Володар Кубка Лібертадорес по ходу зустрічі зумів в основний час вирівняти рахунок, а в додаткові 30 хвилин більше пощастило аргентинцям, які двічі на помилкахх зловили суперника.
Рекопа Судамерикна-2026. Фінал. Матч-відповідь
Фламенго - Ланус 2:3 (перший матч - 0:1
Голи: Де Арраскаета, 37 (з пенальті), Жоржиньо, 85 (з пенальті) - Кастільйо, 29, Канале, 118, Акіно, 120
Поділитись