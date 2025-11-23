Колишні гравці Шахтаря та Динамо по пенальті програли фінал Копа Судамерикана. Відео
Черговий аргентино-бразильский трилер
Ланус став переможцем Копа Судамерикана-2025. У фіналі, що проходив в Асунсьйоні, аргентинці обіграли Атлетіко Мінейро.
Цікаво, що у складі бразильського клубу в фіналі брали участь добре знайомі нам Бернард та Дуду, які в різний період пограли за Шахтар та Динамо відповідно.
Доля трофею визначилась у серії післяматчевих пенальті, де головним героєм став голкіпер Лануса Лосада, відбивши 3 удари в серії.
Копа Судамерикана-2025. Фінал
Ланус - Атлетіко Мінейро 0:0 (5:4 по пенальті)
