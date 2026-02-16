Павло Василенко

Бразильський вінгер Рафінья повернувся до заявки Барселона на сьогоднішній виїзний матч Ла Ліги проти Жирона.

Футболіст пропустив три останні поєдинки «блаугранас» через проблеми з аддуктором правої ноги, однак медичний штаб клубу дав йому зелене світло на повернення. Про це повідомляє клубна пресслужба.

Для Рафіньї це вже третя травма з початку сезону. Загалом через різні пошкодження він пропустив 13 матчів у поточній кампанії, що суттєво впливало на атакувальний потенціал каталонців.

За інформацією іспанського видання Sport, бразилець не розпочне матч у стартовому складі, але очікується, що він з’явиться на полі у другому таймі. Рафінья залишається одним із ключових гравців атаки команди Хансі Флік: на його рахунку 13 голів і п’ять результативних передач у всіх турнірах.

Водночас на поєдинок з Жироною не потрапили Маркус Рашфорд, Педрі, Гаві та Андреас Крістенсен, які продовжують відновлення після травм.