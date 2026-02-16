Захисник Барселони Жюль Кунде може змінити клуб цього літа. Як повідомляє Topskills Sports UK, активний інтерес до 27-річного гравця проявляє мадридський Реал.

У Барселоні вважають Кунде незамінним, проте готові розглянути варіанти трансферу за суму від 60 до 80 млн євро. Крім того, інтерес до футболіста демонструє англійський Челсі. Чинний контракт Кунде з Барселоною розрахований до 2030 року.

У поточному сезоні захисник провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та двома результативними передачами. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Жюля Кунде складає 65 млн євро.