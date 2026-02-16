Гравець Барселони може перейти до Реала
Синьо-гранатові готові розглянути пропозицію від 60 до 80 млн євро
1 день тому
Жюль Кунде / фото - Getty
Захисник Барселони Жюль Кунде може змінити клуб цього літа. Як повідомляє Topskills Sports UK, активний інтерес до 27-річного гравця проявляє мадридський Реал.
У Барселоні вважають Кунде незамінним, проте готові розглянути варіанти трансферу за суму від 60 до 80 млн євро. Крім того, інтерес до футболіста демонструє англійський Челсі. Чинний контракт Кунде з Барселоною розрахований до 2030 року.
У поточному сезоні захисник провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та двома результативними передачами. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Жюля Кунде складає 65 млн євро.
Також, Барселона вимагає пояснень і відкритих записів, пов'язаних з роботою VAR.
