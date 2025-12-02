Павло Василенко

Барселона все ще не наважується активувати опцію викупу Маркуса Рашфорда за 30 мільйонів євро. Каталонці розглядають різні шляхи підсилення атаки на наступний сезон: варіант з англійцем залишається відкритим, але клуб активно вивчає й інші можливості.

Майбутнє Рашфорда перетворилося на одну з найчутливіших тем у спортивному керівництві «Барселони». Попри достойні цифри – шість голів і вісім асистів у 18 матчах – сумніви щодо доцільності викупу не зникли. Рішення про оплату клаусули у 30 мільйонів євро досі не ухвалене.

Головна проблема – невідповідність Рашфорда ігровій системі Гансі Фліка. За даними Sport.es, німецький тренер вимагає від вінгерів високого пресингу, постійної роботи без м’яча та фізичної інтенсивності. Саме ці аспекти ставлять Рашфорда у складне становище, адже його профіль не ідеально відповідає агресивній моделі Фліка.

У клубі звучать суперечливі думки: одні наполягають зберегти футболіста через його талант в атаці, інші звертають увагу на високу зарплату та недостатній внесок в оборонні дії. Напруга зростає, адже кожне рішення безпосередньо вплине на спортивну стратегію клубу.

Поки технічний штаб уважно вивчає ринок, Барселона чітко окреслила свій запит: потрібен динамічний вінгер, здатний забезпечити баланс, інтенсивність і стабільний внесок у комбінаційний футбол Фліка.