Павло Василенко

Захисник Барселони Рональд Араухо отримав від клубу безстрокову відпустку після того, як сам попросив певний період відсутності. Представники уругвайця провели перемовини зі спортивним директором Деку у понеділок – після того, як футболіста не включили до складу на переможний матч проти Алавеса (3:1) у суботу.

Раніше Араухо був вилучений у грі Ліги чемпіонів, у якій Барселона зазнала поразки від Челсі з рахунком 0:3. Згодом він пропустив і матч з Алавесом, який повернув каталонців на вершину таблиці Ла Ліги.

Клуб задовольнив прохання 28-річного футболіста зробити паузу, водночас пообіцявши надати йому весь необхідний час для відновлення.

За інформацією Mundo Deportivo, Араухо звернувся з відповідним запитом, бо вважає, що зараз не може допомогти команді, а навпаки – боїться «нашкодити їй», якщо намагатиметься грати через силу.

Головний тренер Барселони Гансі Флік відмовився вдаватися у подробиці щодо причин тимчасової відсутності захисника:

«Це особисте питання, я не хочу говорити більше. Будь ласка, поважайте це», – сказав він напередодні матчу з Атлетіко.

Поєдинок Барселони проти мадридської команди пройде сьогодні. Початок – о 22:00 за київським часом.

Раніше президент клубу Жоан Лапорта заявив, що щодо Араухо останнім часом були «несправедливі оцінки», і підкреслив: «Клуб підтримує його повністю».