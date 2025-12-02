Павло Василенко

У вівторок ввечері Барселона зіграє проти мадридського Атлетіко у матчі Ла Ліги. Проте «блауграна» буде без однієї зі своїх зірок через хворобу.

Минулого тижня Барселона стала лідером Ла Ліги, перемігши Алавес з рахунком 3:1 і скориставшись ще однією невдачею Реала. Тепер каталонцям доведеться протистояти ще одному гранду – Атлетіко.

Сьогодні вдень каталонський клуб оголосив заявку на гру. Нідерландський півзахисник Френкі де Йонг через лихоманку не зможе взяти участь у матчі, що підтвердив клуб в офіційній заяві.