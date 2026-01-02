Павло Василенко

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився думками напередодні першого матчу року – каталонського дербі з Еспаньолом. Німецький фахівець торкнувся кадрової ситуації, стану лідерів команди та можливих трансферів узимку.

Окремо Флік висловився щодо воротаря Жоана Гарсії, який влітку перебрався до Барселони саме з Еспаньола і може зіткнутися з тиском трибун.

«Він – наш номер один і перебуває на найвищому рівні. Я не маю жодних побоювань. Він упевнений у собі, зосереджений і чудово провів останні пів року. Жоан довів, що зробив правильний вибір», – зазначив тренер.

Хороші новини надійшли й щодо Ламіна Ямаля та Дані Ольмо. Обидва гравці готові до матчу: Ольмо взяв участь у тренувальному поєдинку та почувається впевнено в єдиноборствах, а Ямаль повністю повернувся до роботи з командою. Щодо Рональда Араухо, Флік підкреслив, що захисник ще не готовий на сто відсотків, але відновлюється у правильному темпі й має сам визначити, коли повертатися на максимум.

Наставник також наголосив на важливості інтенсивних тренувань і стабільного складу.

«Ми добре працювали останні два тижні – з високою інтенсивністю та концентрацією. Хочу, щоб гравці були здоровими, травм цього сезону вже більш ніж достатньо».

Окремо Флік визнав потребу у підсиленні взимку, особливо в обороні.

«Якщо дивитися на лінію захисту, нам може знадобитися ще один гравець. Але зимовий трансфер має сенс лише тоді, коли це справді якісне підсилення».

Завершуючи, тренер зізнався у симпатії до клубу та атмосфери в ньому, запевнивши, що віддасть усі сили заради успіху Барселони та її вболівальників.