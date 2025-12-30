Півзахисник Барселони Педрі пропустив останній матч року проти Вільярреала (0:2) через дискомфорт у підколінному сухожиллі.

За даними AS, хавбек повністю відновився і готовий вийти на поле в наступному поєдинку проти Еспаньйола, запланованому на 3 січня 2026 року. Крім того, до складу каталонців після травми плеча повернеться Дані Ольмо.

У поточному сезоні Педрі зіграв 19 матчів за Барселону у всіх турнірах, забив два голи та оформив шість результативних передач.

На даний момент Барселона очолює таблицю Ла Ліги із 46 очками, випереджаючи Реал на чотири пункти.

