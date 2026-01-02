Вінгер Барселони Ламін Ямаль пропустив чергове тренувальне заняття команди напередодні матчу з Еспаньйолом. Про це повідомляє видання Sport.es.

Футболіст прибув на базу каталонського клубу, проте через погане самопочуття не зміг повноцінно тренуватися разом із партнерами. При цьому наголошується, що не йдеться про пошкодження — стан гравця не викликає серйозних побоювань у тренерського штабу.

У сезоні-2025/26 Ямаль залишається одним із ключових футболістів команди Хансі Фліка. У 20 поєдинках у всіх турнірах він відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та дев'ятьма гольовими передачами.

