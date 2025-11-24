Павло Василенко

Гансі Флік чітко дав зрозуміти: порушення дисципліни в його Барселоні не буде терпітися. За інформацією видання Don Balón, головний тренер каталонців остаточно втратив терпіння щодо Дані Ольмо та планує виключити його зі складу на найближчі матчі.

Уже кілька тижнів поведінка іспанського півзахисника дратує наставника: Ольмо недостатньо активно працює в обороні, не відпрацьовує назад і часто уникає пресингу. Роздратування тренера дійшло до того, що він ухвалив рішення покарати гравця і тимчасово відсторонити його від участі в іграх.

Ситуацію ускладнюють і проблеми зі здоров’ям. Цього сезону Ольмо знову отримував дрібні травми, які вибивали його з ритму та впливали на стабільність. У клубі помічають значні коливання його форми, а Флік дедалі більше сумнівається, що півзахисник зможе демонструвати рівень минулого сезону.

На фоні цього Флік повністю довіряє Ферміну Лопесу, який проводить блискучі матчі. Разом з Педрі він створює тандем, що забезпечує Барселоні контроль і плавність у центрі поля – ще один сигнал для Ольмо про те, що його місце в основі більше не є непорушним.

Німецький тренер неодноразово наголошував: імена не грають ролі – грає лише дисципліна та віддача. Дані Ольмо почув це повідомлення особливо чітко. Тепер залишається питання: чи зможе іспанець повернути довіру тренера і відновити свої позиції?