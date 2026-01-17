Флоренція в жалобі: не стало власника та президента Фіорентини
Клуб повідомив сумну новину
33 хвилини тому
Флорентійську Фіорентину сколихнула трагічна новина. Пресслужба клубу офіційно повідомила про смерть президента «фіалок» Рокко Комміссо, який пішов із життя після тривалої хвороби. У листопаді минулого року керівнику клубу виповнилося 76 років.
У зворушливому зверненні на офіційному сайті Фіорентини клуб висловив глибокі співчуття родині Комміссо та подякував йому за роки самовідданої праці, відданість клубу та вклад у розвиток команди як на італійській, так і на європейській арені.
«У цей момент великого смутку я звертаюся до всієї родини Фіорентини – гравців, персоналу, співробітників і вболівальників. Передусім до хлопців і дівчат, які й надалі нестимуть кольори клубу та пам’ять про нашого Рокко по всій Італії й усьому світі. Ми сумуємо за тобою і завжди сумуватимемо», – йдеться у заяві клубу.
Рокко Комміссо став власником Фіорентини у 2019 році, придбавши клуб за 150 мільйонів доларів. За час його керівництва команда двічі доходила до фіналу Ліги конференцій та одного разу грала у вирішальному матчі Кубка Італії. На момент придбання клубу статки Комміссо оцінювалися приблизно в один мільярд доларів.
Нинішній сезон складається для Фіорентини непросто: команда посідає 18-е місце в Серії A після 20 турів і перебуває в зоні вильоту, а в Лізі конференцій розташовується лише на 15-й позиції основного етапу.
