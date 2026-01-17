Павло Василенко

Флорентійську Фіорентину сколихнула трагічна новина. Пресслужба клубу офіційно повідомила про смерть президента «фіалок» Рокко Комміссо, який пішов із життя після тривалої хвороби. У листопаді минулого року керівнику клубу виповнилося 76 років.

У зворушливому зверненні на офіційному сайті Фіорентини клуб висловив глибокі співчуття родині Комміссо та подякував йому за роки самовідданої праці, відданість клубу та вклад у розвиток команди як на італійській, так і на європейській арені.

«У цей момент великого смутку я звертаюся до всієї родини Фіорентини – гравців, персоналу, співробітників і вболівальників. Передусім до хлопців і дівчат, які й надалі нестимуть кольори клубу та пам’ять про нашого Рокко по всій Італії й усьому світі. Ми сумуємо за тобою і завжди сумуватимемо», – йдеться у заяві клубу.

Рокко Комміссо став власником Фіорентини у 2019 році, придбавши клуб за 150 мільйонів доларів. За час його керівництва команда двічі доходила до фіналу Ліги конференцій та одного разу грала у вирішальному матчі Кубка Італії. На момент придбання клубу статки Комміссо оцінювалися приблизно в один мільярд доларів.

Нинішній сезон складається для Фіорентини непросто: команда посідає 18-е місце в Серії A після 20 турів і перебуває в зоні вильоту, а в Лізі конференцій розташовується лише на 15-й позиції основного етапу.