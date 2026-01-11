Мілан врятував нічию у матчі з Фіорентиною
Команди обмінялися голами
близько 1 години тому
У рамках 20-го туру Серії А у Флоренції на стадіоні Стадіо Артеміо Франкі пройшов матч між Фіорентиною та Міланом, що завершився результативною нічиєю 1:1.
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без небезпечних моментів та голів. У другій половині зустрічі ініціативу перехопила Фіорентина: на 66-й хвилині Комуццо точно замкнув подачу Гудмундссона з кутового, відкривши рахунок.
Мілан зумів врятувати очко в самому кінці поєдинку: на 90-й хвилині Нкунку скористався асистом Фофана і переправив м'яч у сітку.
Після цього результату Фіорентина з 14 очками піднялася на 18-е місце у турнірній таблиці, а Мілан із 40 балами продовжує займати другий рядок чемпіонату.
Серія А. 20-й тур
Фіорентина – Мілан – 1:1
Голи: Комуццо, 66 – Нкунку, 90
