У рамках 20-го туру Серії А у Флоренції на стадіоні Стадіо Артеміо Франкі пройшов матч між Фіорентиною та Міланом, що завершився результативною нічиєю 1:1.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без небезпечних моментів та голів. У другій половині зустрічі ініціативу перехопила Фіорентина: на 66-й хвилині Комуццо точно замкнув подачу Гудмундссона з кутового, відкривши рахунок.

Мілан зумів врятувати очко в самому кінці поєдинку: на 90-й хвилині Нкунку скористався асистом Фофана і переправив м'яч у сітку.

Після цього результату Фіорентина з 14 очками піднялася на 18-е місце у турнірній таблиці, а Мілан із 40 балами продовжує займати другий рядок чемпіонату.

Серія А. 20-й тур

Фіорентина – Мілан – 1:1

Голи: Комуццо, 66 – Нкунку, 90