Павло Василенко

Ніколас Джексон є серйозним кандидатом на те, щоб покинути Челсі. Журналіст Флоріан Плеттенберг розповів, що 24-річний гравець викликав інтерес у іншого клубу АПЛ.

Сенегальський форвард може мати труднощі з пошуком основного ігрового часу на «Стемфорд Брідж». Жоау Педро та Ліам Делап вже приєдналися до команди Енцо Марески цього трансферного вікна.

Челсі готовий продати Джексона. Переможці Клубного чемпіонату світу оцінили свого гравця в 60 мільйонів євро.

Плеттенберг повідомив, що Астон Вілла серйозно зацікавлена в послугах Джексона. Керівництво клубу бачить у ньому гравця, який міг би вписатися у склад Унаї Емері.

Через правила фінансового фейр-плей, Астон Вілла не може заплатити за нападника 60 мільйонів євро. Вони можуть запропонувати лише оренду. Чи погодиться Челсі на таку угоду, ще належить з'ясувати.

Джексон провів 81 матч за Челсі, забив 30 голів і зробив 12 результативних передач.