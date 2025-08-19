Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Кристал Пелас (0:0). Його слова наводить ВВС.

Складна гра, і ми очікували, що гра буде складною. Не враховуючи штрафного в першому таймі, ми не дозволили створити жодного моменту біля наших воріт, але це дуже хороший суперник.

Ми могли б краще контратакувати, могли б краще захищатися, але це лише перший матч сезону. Кристал Пелас провів близько восьми ігор, а ми - тільки дві, так що ми робили те, що в наших силах. Ми зберегли ворота в недоторканності.

Коли нам забили, я не бачив, що сталося, але під час перегляду повтору я побачив, що фол дійсно був, - сказав Мареска.