Гравці Челсі почули вердикт за стартовий матч в АПЛ
Переможець КЧС поділив очки з Кристал Пелас
6 хвилин тому
Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Кристал Пелас (0:0). Його слова наводить ВВС.
Складна гра, і ми очікували, що гра буде складною. Не враховуючи штрафного в першому таймі, ми не дозволили створити жодного моменту біля наших воріт, але це дуже хороший суперник.
Ми могли б краще контратакувати, могли б краще захищатися, але це лише перший матч сезону. Кристал Пелас провів близько восьми ігор, а ми - тільки дві, так що ми робили те, що в наших силах. Ми зберегли ворота в недоторканності.
Коли нам забили, я не бачив, що сталося, але під час перегляду повтору я побачив, що фол дійсно був, - сказав Мареска.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Челсі - Кристал Пелас.
Матеріали по темі
Рома завершує довгоочікуваний трансфер, Довбик ортримає нового одноклубника з АПЛ
близько 12 годин тому