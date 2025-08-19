Челсі не планує підписувати Доннарумму
Клуб не планує зміцнювати позицію воротаря цього літа
близько 1 години тому
Джанлуїджі Доннарумма/фото: ПСЖ
Лондонський Челсі не вважає позицію воротаря пріоритетною для літнього посилення, тому не претендує на Джанлуїджі Доннарумму.
За інформацією The Athletic, клуб зосереджено на посиленні інших ліній складу. У команді достатньо впевненості в голкіперах, а трансферна стратегія націлена в першу чергу на посилення атакувальної лінії і, можливо, оборони.
Таке рішення може змінити плани інших клубів, які розглядали Челсі як потенційного конкурента у боротьбі за італійського воротаря.
