Лондонський Челсі не вважає позицію воротаря пріоритетною для літнього посилення, тому не претендує на Джанлуїджі Доннарумму.

За інформацією The Athletic, клуб зосереджено на посиленні інших ліній складу. У команді достатньо впевненості в голкіперах, а трансферна стратегія націлена в першу чергу на посилення атакувальної лінії і, можливо, оборони.

Таке рішення може змінити плани інших клубів, які розглядали Челсі як потенційного конкурента у боротьбі за італійського воротаря.

