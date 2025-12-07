Павло Василенко

Форвард дортмундської Боруссії Серу Гірассі може опинитися в центрі грандіозного літнього трансферного полювання. У контракті 29-річної зірки прописано спеціальний пункт викупу, який діє виключно для семи топ-клубів Європи – справжніх гігантів Ла Ліги та Англійської Прем’єр-ліги.

Контракт Гірассі з дортмундцями чинний до 2028 року, однак журналіст Sky Deutschland Флоріан Плеттенберг повідомляє, що влітку нападник може змінити клуб. Причина – доступна для еліт пункт-сума: близько 50 мільйонів євро, що для такого рівня гравця є майже подарунком.

За інформацією Плеттенберга, пункт про викуп активний для семи грандів: Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Це означає, що влітку Європу може чекати справжній аукціон за одного з найефективніших нападників сезону.

Цього сезону Гірассі у складі дортмундської Боруссії провів 24 матчі, забив 13 м’ячів і зробив чотири асисти.