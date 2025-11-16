Павло Василенко

Німецький футболіст Карім Адеємі опинився у центрі серйозного скандалу. Вінгера дортмундської Боруссії звинуватили в незаконному зберіганні вогнепальної зброї й у суботу він почув рішення суду.

Напередодні збірна Німеччини здолала Люксембург 2:0 завдяки дублю Ніка Волтемейда. Сам Адеємі спостерігав за грою з трибун, оскільки пропускав матч через дискваліфікацію після двох жовтих карток. Та наступний день став для нього значно неприємнішим – футболісту довелося з’явитися до суду.

Як повідомляє Bild, справа тягнеться ще з минулого року. Під час обшуку поліція вилучила у домі футболіста кастет і електрошокер, що кваліфікується як незаконне зберігання зброї. Адвокати намагалися оскаржити звинувачення, але не змогли домогтися виправдання.

Залишалося лише визначити суворість покарання – Адеємі навіть загрожувало ув’язнення. У підсумку суд засудив його до штрафу у 450 000 євро, який розбитий на 60 платежів по 7 500 євро.

Цього сезону Адеємі провів 14 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти. Його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить 60 млн євро.