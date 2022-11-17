Форвард «Динамо»: «Хлопці привітали з першим матчем у сезоні»

Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Владислав Кулач висловився з приводу свого повернення на поле в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1).

- Звичайно, емоції позитивні, оскільки команда виграла. Довгий час не грав, це мій перший матч у сезоні. Приємно перемагати, а також виходити на поле та допомагати досягати результату.

- У попередніх матчах ти потрапляв до заявки. Сьогоднішня поява на полі була очікуваною?

- Ми розмовляли з Містером, я готувався грати. Звичайно, чекав цього моменту, як і попередніх іграх. Слава Богу, сьогодні вийшов, команда виграла, тож рухаємося далі. Сподіваюся, будуть шанси зіграти ще.

- У тебе був хороший момент, який ти створив сам собі – підробив, пробив, але трохи забракло влучності…

- Звичайно, хочеться грати та забивати в кожній грі. Але це футбол. Сподіваюся, голи ще прийдуть.

- У тому епізоді вже бачив м’яч у воротах?

- Я бачу м’яч у сітці, коли він насправді там. Так, момент був хороший, але потрібно продовжувати працювати та реалізовувати такі нагоди.

- Перший матч у сезоні довелося грати не за найкращої погоди. Якої якості був газон, не важко було в ті 15 хвилин, що ти провів на полі?

- Як для нинішньої пори року, поле в ідеальному стані. Те, що довго не грав, можливо, позначилося, десь було важко, але не думаю, що комусь із гравців було легко сьогодні. Холодна погода, важко було дихати – але умови однакові для всіх були. Перелаштуємося, і все буде добре.

- У роздягальні Містер, хлопці привітали тебе з першим матчем у сезоні?

- Хлопці, звісно, підтримали, привітали, що нарешті повернувся на поле. Плюс хороший настрій, перемога – тож вдвічі приємніше.

- У «Динамо» останнім часом були проблеми з реалізацією, позицією форварда. Ти готовий посилити конкуренцію в передній ланці?

- Звичайно, для цього я й перебуваю в команді. Буду робити все можливе, аби допомагати команді не лише своєю присутністю, а й голами.