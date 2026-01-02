Форвард клубу УПЛ близький до переїзду в Марокко
Колос погодився продати форварда Матіаса Оєвусі. Про це повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.
Ковалівський клуб отримав вигідну пропозицію від Раджи з Марокко, який готовий оформити повноцінний трансфер.
26-річний нігерійський нападник у нинішньому сезоні забив один м’яч у 12 матчах.
Влітку 2025 Колос придбав Оєвусі у Валенсьєнна приблизно за 170 тисяч євро.
