Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів, що легіонер з Косово Ілір Краснічі залишить Ковалівку під час зимової паузи. Його слова наводить UA-Футбол..

Наразі можу сказати про одного гравця. Швидше за все, Ілір Краснічі весняну частину УПЛ проведе в іншій команді» - розповів Костишин.

Косовар виступав за Колос з літа 2024 року. З того часу Краснічі провів 37 матчів. Контракт футболіста з клубом УПЛ діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні Краснічі взяв участь у 15 матчах у всіх змаганнях: 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро

