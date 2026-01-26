Павло Василенко

Албанський вінгер Олександрії Теді Цара у найближчий час стане футболістом Колосу. Очікується повноцінний перехід футболіста за орієнтовну суму до 1 млн євро (в районі 700 тисяч), повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту.

Цара приєднався до Олександрії в січні 2025 року з албанського колективу Партизані за 200 тисяч євро. У минулому сезоні він встиг провести 13 ігор за Олександрію в УПЛ, забив шість голів і віддав три асисти.

У кампанії 2025/26 на рахунку 25-річного албанця 19 поєдинків у всіх турнірах і чотири забиті м'ячі. Його контракт з українською командою розрахований до літа 2028 року.

На зимову перерву Колос пішов на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок.