Лідер Олександрії близький до переходу в Колос
Джерело повідомило деталі
близько 1 години тому
Фото - ФК Олександрія
Албанський вінгер Олександрії Теді Цара у найближчий час стане футболістом Колосу. Очікується повноцінний перехід футболіста за орієнтовну суму до 1 млн євро (в районі 700 тисяч), повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту.
Цара приєднався до Олександрії в січні 2025 року з албанського колективу Партизані за 200 тисяч євро. У минулому сезоні він встиг провести 13 ігор за Олександрію в УПЛ, забив шість голів і віддав три асисти.
У кампанії 2025/26 на рахунку 25-річного албанця 19 поєдинків у всіх турнірах і чотири забиті м'ячі. Його контракт з українською командою розрахований до літа 2028 року.
На зимову перерву Колос пішов на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок.