Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки

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Нападник «Кривбасу» Роман Дебелко назвав причини поразки у матчі десятого туру УПЛ проти «Динамо» (1:3). Слова форварда передає прес-служба клубу.

Дуже прикро, що так все закінчилось, адже епізодами «Кривбас» грав дуже здорово. Те, про що просив тренер, у нас виходило. Але дитячі помилки вирішили результат протистояння з «Динамо».