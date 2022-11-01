Хавбек «Динамо» пообіцяв зробити все, щоб вийти з чорної смуги
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Дебелко розкритикував, але і похвалив гру своєї команди
Фото - ФК Кривбас
Нападник «Кривбасу» Роман Дебелко назвав причини поразки у матчі десятого туру УПЛ проти «Динамо» (1:3). Слова форварда передає прес-служба клубу.
«Динамо» забивало після наших помилок. Так, 0:2, але команда далі продовжувала грати, битися. В кінці першого тайму забили, після цього здавалось, що можемо зрівняти рахунок. У мене одразу після перерви був момент, але, на жаль, не вдалось забити.
Дуже прикро, що так все закінчилось, адже епізодами «Кривбас» грав дуже здорово. Те, про що просив тренер, у нас виходило. Але дитячі помилки вирішили результат протистояння з «Динамо».
Після дубля у ворота «Кривбасу» півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського було визнано найкращим гравцем туру УПЛ.
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