Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Ен-Несірі став найгіршим за важливим показником
Юссеф Ен-Несірі / Фото - FRMF
У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції здолала Марокко (2:0).
Одним з антигероїв матчу став нападник Юссеф Ен-Несірі. Представник африканської команди лише три рази торкнувся м'яча.
Це абсолютний антирекорд чемпіонатів світу серед гравців, які провели на поле понад 45 хвилин, починаючи з 1966 року. Про це повідомляє Opta.
Раніше головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі поскаржився на кількість втрат гравців із Францією.
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