Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Тренер Марокко: «Неможливо вийти до фіналу з такими втратами, як із Францією»

Реграгі зазначив, що команда не виступила основним складом у півфіналі ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:50
Тренер Марокко: «Неможливо вийти до фіналу з такими втратами, як із Францією»
Валід Реграгі / Фото - AFP

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі прокоментував поразку в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Франції (0:2). Слова фахівця передає L'Equipe.

Ми втратили Агерда на розминці. Саїсс і Мазрауї не змогли вийти на другий тайм. Занадто багато втрат для нас. Проте, ті, хто зіграв, віддалися на максимум.

Щоправда, проти Франції найменша помилка коштує моментальної розплати. Неможливо вийти до фіналу із такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви все стало краще. Але нам не вдалося забити, команда, навпаки, пропустила другий м'яч.

У матчі за третє місце буде тяжко ментально. Дамо ігровий час тим, хто менше отримував його раніше. Хочемо стати третіми. Найголовніше – показати себе з хорошого боку. Показати, що футбол у Марокко існує, що у нас чудові вболівальники.

Раніше було названо кращого гравця матчу Франція – Марокко.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Марокко (футбол) збірна Франції (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:10
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:39
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Футбол Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:10

Новини: Футбол

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Чемпіонат світу з футболу
11:10
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Ліга чемпіонов UEFA
11:02
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Українські легіонери
10:50
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Чемпіонат світу з футболу
10:39
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Футбол в Європі
10:28
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Чемпіонат світу з футболу
10:10
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини