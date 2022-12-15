Тренер Марокко: «Неможливо вийти до фіналу з такими втратами, як із Францією»

Валід Реграгі / Фото - AFP

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі прокоментував поразку в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Франції (0:2). Слова фахівця передає L'Equipe.

Щоправда, проти Франції найменша помилка коштує моментальної розплати. Неможливо вийти до фіналу із такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви все стало краще. Але нам не вдалося забити, команда, навпаки, пропустила другий м'яч.

У матчі за третє місце буде тяжко ментально. Дамо ігровий час тим, хто менше отримував його раніше. Хочемо стати третіми. Найголовніше – показати себе з хорошого боку. Показати, що футбол у Марокко існує, що у нас чудові вболівальники.