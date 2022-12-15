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Тренер Марокко: «Неможливо вийти до фіналу з такими втратами, як із Францією»
Реграгі зазначив, що команда не виступила основним складом у півфіналі ЧС-2022
Валід Реграгі / Фото - AFP
Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі прокоментував поразку в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Франції (0:2). Слова фахівця передає L'Equipe.
Ми втратили Агерда на розминці. Саїсс і Мазрауї не змогли вийти на другий тайм. Занадто багато втрат для нас. Проте, ті, хто зіграв, віддалися на максимум.
Щоправда, проти Франції найменша помилка коштує моментальної розплати. Неможливо вийти до фіналу із такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви все стало краще. Але нам не вдалося забити, команда, навпаки, пропустила другий м'яч.
У матчі за третє місце буде тяжко ментально. Дамо ігровий час тим, хто менше отримував його раніше. Хочемо стати третіми. Найголовніше – показати себе з хорошого боку. Показати, що футбол у Марокко існує, що у нас чудові вболівальники.
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