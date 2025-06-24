Нападник Трабзонспора та збірної України Данило Сікан заявив про те, що він не задоволений ігровим часом, який йому надає головний тренер клубу Фатіх Текке.

На цей момент не задоволений ігровим часом у Трабзонспорі. Тренер нічого не каже. Я не маю з ним ніякого конфлікту. Просто я його трошки не розумію. Вже спілкувався з президентом і з агентом з цього приводу — ніхто нічого не розуміє. Це трішки загадка, чому.

Я якось не приходив до цієї розмови особисто. Якось не звик починати розмову з тренером з цього приводу. Я просто тренуюсь, продовжую. У мене були такі ситуації й у Шахтарі. Я до цього звик. Просто розумію, що не треба на цьому зациклюватись. Треба просто тренуватись далі й ні у якому разі не ображатись.