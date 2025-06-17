FourFourTwo оприлюднив список найкращих нападників, Дембеле на третьому місці, Голанд – лише п’ятий
Рейтинг очолив Мбаппе
близько 2 годин тому
Авторитетне британське видання FourFourTwo склало рейтинг десяти найкращих нападників світу. Лідером списку став форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе.
У минулому сезоні француз здобув із Реалом Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок, провівши 56 матчів і відзначившись 43 голами.
У десятку найкращих також увійшли нападники з Баварії, ПСЖ, Ньюкасла, Манчестер Сіті та інших топклубів.
Топ-10 форвардів світу за версією FourFourTwo:
Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)
Гаррі Кейн (Баварія)
Усман Дембеле (ПСЖ)
Александер Ісак (Ньюкасл)
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
Роберт Левандовський (Барселона)
Лаутаро Мартінес (Інтер)
Віктор Дьокереш (Спортінг)
Омар Мармуш (Манчестер Сіті)
Хуліан Альварес (Атлетіко Мадрид)
Мбаппе ризикує пропустити перший матч Клубного чемпіонату світу.
Поділитись