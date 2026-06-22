Олександр Сукманський

Збірна Франції спробує виграти два стартові матчі чемпіонату світу вже на четвертому мундіалі поспіль, коли у Філадельфії зустрінеться з аутсайдером групи – збірною Іраку.

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Новини команд та поточна форма

Попри не надто переконливу гру в першому таймі стартового матчу проти Сенегалу, Франція зуміла переломити хід зустрічі та здобула перемогу з рахунком 3:1. Таким чином команда відкрила сьомий поспіль великий міжнародний турнір перемогою.

Головним героєм зустрічі став капітан французів Кіліан Мбаппе, який оформив дубль. Завдяки цьому він довів свій бомбардирський доробок у національній команді до 58 голів і став одноосібним рекордсменом збірної Франції за кількістю забитих м'ячів.

Команда Дідьє Дешам має чудову можливість достроково забезпечити собі місце у плейоф. Перемога над Іраком виведе французів до наступного раунду ще до завершення групового етапу. Водночас певне занепокоєння викликає той факт, що Франція програла два останні матчі проти представників Азії, не забивши в них жодного гола.

Для Іраку повернення на чемпіонат світу вперше з 1986 року завершилося болісною поразкою від Норвегії з рахунком 1:4. Попри непоганий перший тайм, команда значно поступилася одному з потенційних фаворитів турніру.

Після такого результату шанси іракців на вихід з групи суттєво знизилися, особливо з огляду на складність квартету. Водночас команда може згадати товариський матч у межах підготовки до турніру, коли зуміла зіграти внічию 1:1 на виїзді проти Іспанії.

Також Ірак намагатиметься уникнути небажаного рекорду. Поразка зробить його першою азійською збірною в історії, яка програла всі свої перші п’ять матчів на чемпіонатах світу.

Історія протистоянь

Майбутній поєдинок стане першим в історії протистоянням між Францією та Іраком.

При цьому Ірак виграв два з останніх чотирьох матчів проти європейських збірних при одній нічиїй та одній поразці. Це стільки ж перемог, скільки команда здобула в попередніх 16 зустрічах із представниками Європи разом узятих.

Цікаві факти та статистика

В усіх шести останніх матчах Франції забивали обидві команди.

Франція забивала щонайменше два м’ячі у 14 з останніх 16 поєдинків.

Ірак відзначався голом до перерви у чотирьох з п’яти попередніх матчів.

У семи останніх зустрічах іракські футболісти отримали лише сім жовтих карток.

Ключові гравці та кадрова ситуація

Після результативної передачі в першому турі Майкл Олісе довів кількість результативних дій за збірну Франції до десяти — сім голів і три асисти. Чотири з них він оформив у двох останніх матчах за національну команду — три голи та одну передачу.

Автором результативної передачі в матчі проти Норвегії став Амір Аль-Аммарі. За останні п’ять матчів за збірну він узяв участь у чотирьох голах команди, забивши один м’яч та віддавши три асисти.

Франція підходить до гри без кадрових втрат і може розраховувати на всіх футболістів. У складі Іраку залишається невизначеною ситуація щодо Алі Джасіма.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Франція — Ірак так: коефіцієнт на перемогу Франції — 1.09, на перемогу Іраку — 34.23. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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