Денис Сєдашов

Збірна Франції перемогла національну команду Сенегалу у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026.

У першому таймі перевагою володіли африканці, адже за перші 40 хвилин показник очікуваних голів (xG) у Сенегалу становив 0,24 проти 0,02 у Франції, проте долю зустрічі французи вирішили на свою користь уже після перерви.

На 66-й хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок після командної комбінації та пасу в центр штрафного майданчика, і цей гол став для форварда 13-м на чемпіонатах світу, завдяки чому він зрівнявся з найкращим бомбардиром в історії національної команди на Мундіалях — Жюстом Фонтеном.

На 82-й хвилині Бредлі Баркола подвоїв перевагу своєї команди, влучно замкнувши передачу від Адрієна Рабйо.

Найбільш результативною та емоційною видалася кінцівка зустрічі у компенсований арбітром час, коли команди встигли обмінятися забитими м'ячами

Спочатку на 90+5-й хвилині Ібрагім Мбає відіграв один м'яч для Сенегалу завдяки дивовижним індивідуальним діям, проте вже за хвилину Кіліан Мбаппе оформив дубль, ефектним і сильним дальнім ударом під поперечину встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

Другий гол став для Мбаппе 14-м на світових першостях, завдяки чому він одноосібно обійшов Фонтена та став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап. Перший тур

Франція — Сенегал — 3:1

Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Баркола, 82 — Мбає, 90+5

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