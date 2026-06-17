Дубль Голанда та автогол: Норвегія здобула першу перемогу на ЧС-2026
Вікінги впевнено стартували на мундіалі
13 хвилин томуПідписатися в
Футболісти збірної Норвегії обіграли збірну Іраку з рахунком 4:1 на стадіоні «Gillette Stadium» у американському Фоксборо у першому турі чемпіонату світу-2026, тим самим чудово розпочавши свій виступ на турнірі.
Перший гол було забито лише на 29-й хвилині, коли відзначився норвезький форвард Ерлінг Голанд.
Десять хвилин по тому Айман Хуссейн зрівняв рахунок, але Норвегія все ж пішла на перерву з перевагою, оскільки Голанд знову забив на 43-й хвилині матчу.
Норвежці завжди знали, чого хочуть, і за свою кращу гру були винагороджені на 76-й хвилині, коли Лео Остігард відзначився відправив м’яч у ворота Іраку, а в компенсований час стався автогол.
Норвегія здобула перші три очки в групі I, стільки ж має Франція, тоді як Сенегал та Ірак поки що йдуть без залікових балів.
Чемпіонат світу-2026 1-й тур
Група І
Ірак – Норвегія – 1:4
Голи: Хуссейн, 39 – Голанд, 29, 43, Естігор, 76 Хуссейн, 90+6 (автогол).
У другому турі збірна Ірак зіграє з командою Франції (23 червня).
Норвегія проведе поєдинок проти Сенегалу (23 червня).
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