Павло Василенко

Футболісти збірної Норвегії обіграли збірну Іраку з рахунком 4:1 на стадіоні «Gillette Stadium» у американському Фоксборо у першому турі чемпіонату світу-2026, тим самим чудово розпочавши свій виступ на турнірі.

Перший гол було забито лише на 29-й хвилині, коли відзначився норвезький форвард Ерлінг Голанд.

Десять хвилин по тому Айман Хуссейн зрівняв рахунок, але Норвегія все ж пішла на перерву з перевагою, оскільки Голанд знову забив на 43-й хвилині матчу.

Норвежці завжди знали, чого хочуть, і за свою кращу гру були винагороджені на 76-й хвилині, коли Лео Остігард відзначився відправив м’яч у ворота Іраку, а в компенсований час стався автогол.

Норвегія здобула перші три очки в групі I, стільки ж має Франція, тоді як Сенегал та Ірак поки що йдуть без залікових балів.

Чемпіонат світу-2026 1-й тур

Група І

Ірак – Норвегія – 1:4

Голи: Хуссейн, 39 – Голанд, 29, 43, Естігор, 76 Хуссейн, 90+6 (автогол).

У другому турі збірна Ірак зіграє з командою Франції (23 червня).

Норвегія проведе поєдинок проти Сенегалу (23 червня).