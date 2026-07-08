Олександр Сукманський

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Франції зустрінеться з Марокко. Команди знову перетнуться на мундіалі після півфіналу 2022 року, в якому французи здобули перемогу з рахунком 2:0.

Гра розпочнеться 9 липня о 23:00

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Франція впевнено пройшла перші чотири матчі турніру, а в 1/8 фіналу здолала Парагвай з мінімальним рахунком 1:0. Команда Дідьє Дешама не програє вже у 12 офіційних матчах поспіль, здобувши 11 перемог і один раз зігравши внічию. Перемога над Марокко дозволить французам втретє поспіль вийти до півфіналу чемпіонату світу.

Марокко в 1/8 фіналу впевнено переграло Канаду з рахунком 3:0, реалізувавши три з чотирьох ударів у площину воріт. Африканська збірна залишається непереможною у десяти матчах поспіль після фіналу Кубка африканських націй, здобувши сім перемог і тричі зігравши внічию.

Історія особистих зустрічей також на боці Франції. У шести попередніх матчах французи не зазнали жодної поразки, здобувши чотири перемоги та двічі зігравши внічию. Єдиний офіційний поєдинок між командами завершився перемогою Франції у півфіналі чемпіонату світу-2022.

Перед матчем кадрові питання мають обидві команди. У складі Франції під питанням участь Орельєна Тчуамені через м'язове ушкодження, а у Марокко аналогічні проблеми має Ісмаель Сайбарі.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Франція — Марокко так: коефіцієнт на перемогу французів — 1.61, на перемогу марокканців — 6.52. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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