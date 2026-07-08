Павло Василенко

ФІФА оголосила суддівську бригаду на чвертьфінальний матч чемпіонату світу між Францією та Марокко, але її рішення викликало невдоволення відразу в обох таборах. Поєдинок, який відбудеться 9 липня о 23:00, обслуговуватиме аргентинська бригада на чолі з Факундо Тельйо. Асистентами арбітра призначено Хуана Пабло Белатті та Габріеля Чаде, четвертим рефері працюватиме Даріо Еррера, а резервним асистентом – Крістіан Наварро. Суддів VAR ФІФА поки що не оголосила.

Французька сторона занепокоєна тим, що матч судитимуть представники країни, яка досі залишається в боротьбі за титул і потенційно може зустрітися з переможцем цієї пари у фіналі. Своєю чергою, Марокко має власні причини для занепокоєння. Саме Тельйо працював на чвертьфіналі ЧС-2022 проти Португалії, де вилучив Валіда Чеддіру, показавши йому дві жовті картки за дуже короткий проміжок часу.

Для 44-річного аргентинця це буде вже третій матч на турнірі.