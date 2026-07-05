Павло Василенко

Збірна Марокко продовжує переписувати власну футбольну історію на чемпіонаті світу-2026. «Атлаські леви» вдруге поспіль пробилися до чвертьфіналу Мундіалю, впевнено перемігши Канаду з рахунком 3:0 в 1/8 фіналу.

Цей успіх приніс марокканцям не лише спортивне визнання, а й величезну фінансову винагороду. Згідно з новою системою преміювання ФІФА, усі команди, які виходять до чвертьфіналу, гарантовано отримують 19 мільйонів доларів призових. Ця сума передбачена для збірних, які фінішують на турнірі в діапазоні від п'ятого до восьмого місця.

Втім, на цьому доходи Марокко не завершуються. Кожен учасник чемпіонату світу отримує від ФІФА ще 10 мільйонів доларів за сам факт кваліфікації на турнір, а також додаткові 2,5 мільйона доларів на покриття витрат, пов'язаних із підготовкою до Мундіалю.

Таким чином, збірна Марокко вже гарантовано заробила 31,5 мільйона доларів. Водночас «атлаські леви» можуть суттєво збільшити цю суму, якщо продовжать свій історичний похід. Команда, яка посяде четверте місце, отримає 39,5 мільйона доларів, бронзовий призер – 41,5 мільйона, фіналіст – 45,5 мільйона, а чемпіон світу поповнить свій бюджет на рекордні 62,5 мільйона доларів.

Марокканці вже гарантували собі один із найуспішніших турнірів в історії африканського футболу, але їхня казка на Мундіалі може принести ще й справді космічні призові.