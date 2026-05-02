Сергій Разумовський

У 32-му турі французької Ліги 1 відбулися кілька важливих матчів за участю лідерів чемпіонату. ПСЖ втратив очки вдома, Монако вирвав перемогу на виїзді, а Ланс не зміг скористатися осічкою парижан.

ПСЖ на своєму полі зіграв унічию з Лор’яном — 2:2. Парижани швидко відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зусиллями Мбає, однак гості відповіли голом Пажі на 12-й хвилині. У другому таймі Заїр-Емері знову вивів ПСЖ уперед, але втримати перемогу команда не змогла: на 78-й хвилині Аєгун встановив остаточний рахунок.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний увесь матч провів на лавці запасних. Без нього оборона парижан двічі дозволила супернику відзначитися.

Монако на виїзді здобув вольову перемогу над Мецом — 2:1. Господарі, у складі яких виступає Георгій Цитаїшвілі, вийшли вперед на початку другого тайму після гола Демінге. Втім, монегаски зуміли переламати гру: спершу Балогун зрівняв рахунок на 61-й хвилині, а вже у компенсований час Фаті приніс Монако перемогу. Поль Погба вийшов у стартовому складі гостей.

Ланс мав шанс скоротити відставання від парижан, але також втратив очки. У виїзному матчі проти Ніцци команда зіграла внічию — 1:1. Сен-Максімен відкрив рахунок на 60-й хвилині, однак наприкінці зустрічі Ніцца відігралася завдяки голу Абді. На 81-й хвилині Абдулхамід отримав вилучення.

Після 32 турів ПСЖ має 70 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги 1. Відрив парижан від Ланса становить шість балів за три тури до завершення чемпіонату.

Ліга 1, 32-й тур

ПСЖ – Лор'ян 2:2

Голи: Мбає, 6, Заїр-Емері, 62 – Пажі, 12, Аєгун, 78

Мец – Монако 1:2

Голи: Демінге, 49 – Балогун, 61, Фаті, 90+1

Ніцца – Ланс 1:1

Голи: Абді, 84 – Сен-Максімен, 60

Вилучення: Абдулхамід, 81