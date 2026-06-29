Олександр Сукманський

У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Франції зустрінеться зі Швецією на стадіоні MetLife у Нью-Йорку. Французька команда прагне продовжити переможну серію на турнірі, тоді як шведи спробують нав'язати боротьбу одному з головних фаворитів мундіалю.

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Франція впевнено пройшла груповий етап, здобувши три перемоги у трьох матчах. Команда забила десять м'ячів, повторивши найкращий результат серед усіх учасників турніру. В останньому турі французи розгромили Норвегію з рахунком 4:1.

Підопічні Дідьє Дешама вперше з 1998 року завершили груповий етап чемпіонату світу зі стовідсотковим результатом. Крім того, у чотирьох останніх матчах мундіалю Франція незмінно забивала щонайменше три м'ячі.

Швеція вийшла до плейоф як одна з найкращих команд, що посіли треті місця у своїх групах. Команда Грема Поттера здобула одну перемогу, один раз зіграла внічию та зазнала однієї поразки, встановивши новий національний рекорд за кількістю голів на груповому етапі чемпіонату світу – сім.

В історії особистих зустрічей перевага на боці Франції: 12 перемог у 23 матчах за п'яти нічиїх і шести поразок. Водночас обидва очні поєдинки на великих міжнародних турнірах відбулися на чемпіонатах Європи: у 1992 році команди зіграли внічию 1:1, а у 2012-му перемогу з рахунком 2:0 здобула Швеція.

Статистика також свідчить на користь французів. У 15 з 16 останніх матчів Франція забивала щонайменше два м'ячі, а в семи з останніх восьми поєдинків обидві команди відзначалися голами. У Швеції сім із дев'яти останніх міжнародних матчів завершилися щонайменше чотирма голами, а в усіх дев'яти обидві команди забивали.

У центрі уваги буде Усман Дембеле, який у матчі з Норвегією оформив хет-трик ще до перерви. Якщо Антоні Еланга відзначиться і цього разу, то стане першим шведським футболістом із 1994 року, який забивав у трьох поспіль матчах чемпіонату світу.

Франція сподівається на повернення Вільяма Саліба, який пропустив попередній матч. У складі Швеції питання викликає стан Ісака Гіна та Віктора Ліндельофа, яких замінили через ушкодження в останньому поєдинку групового етапу.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Франція — Швеція так: коефіцієнт на перемогу Франції — 1.29, на перемогу Швеції — 10.67. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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