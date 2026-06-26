Японія та Швеція зіграли внічию та вийшли до 1/16 фіналу ЧС-2026
Команди розписали мирову
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
У матчі третього туру групи F на чемпіонаті світу-2026 збірна Японії зіграла зі Швецією. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.
Перший тайм завершився без забитих м'ячів, а команди подарували вболівальникам голи лише після перерви.
На 56-й хвилині Японія відкрила рахунок, відзначився Даідзен Маеда.
Шведам досить швидко вдалося відігратися, коли Віктор Дьокереш асистував Ентоні Еланзі, а підсумковий рахунок 1:1 дозволив обом командам спокійно вийти в плейоф.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група F
Японія – Швеція – 1:1
Голи: Маеда, 56 – Еланга, 62.