Олександр Сукманський

Збірна Франції розпочне свій шлях на чемпіонаті світу-2026 поєдинком проти Сенегалу на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Для головного тренера французів Дідьє Дешама ця гра стане 20-ю на мундіалях на чолі національної команди.

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Франція підходить до турніру в статусі одного з фаворитів. Команда впевнено пройшла кваліфікацію, здобувши п’ять перемог і одного разу зігравши внічию. Крім того, французи виграли дев’ять із останніх 11 матчів, зазнавши лише однієї поразки.

Під керівництвом Дешама «триколірні» двічі поспіль виходили до фіналу чемпіонату світу, а тепер можуть стати лише третьою командою в історії, яка зіграє у трьох фіналах мундіалю поспіль. Для самого наставника це буде останній турнір на чолі збірної.

Сенегал також кваліфікувався на світову першість без поразок, здобувши сім перемог і тричі зігравши внічию. Африканська команда втретє поспіль виступає на чемпіонаті світу, однак у двох попередніх випадках не проходила далі 1/8 фіналу.

Найкращим результатом Сенегалу залишається чвертьфінал ЧС-2002. Примітно, що той турнір команда розпочала сенсаційною перемогою над Францією з рахунком 1:0. Водночас з того часу сенегальці не провели жодного «сухого» матчу у фінальних стадіях чемпіонатів світу.

Єдина очна зустріч між командами відбулася саме на ЧС-2002 і завершилася перемогою Сенегалу. Також варто відзначити, що Франція програла три з останніх чотирьох матчів групового етапу чемпіонатів світу проти африканських збірних.

Французи не програють у стартових матчах мундіалів із 2002 року, здобувши три перемоги та двічі зігравши внічию. Кожен з дев’яти останніх матчів за участю Франції завершувався щонайменше трьома забитими м’ячами.

Особливу увагу буде прикуто до Кіліана Мбаппе, який уже має 12 голів на чемпіонатах світу та наблизився до рекорду Мирослава Клозе, на рахунку якого 16 м’ячів. У складі Сенегалу одним із головних гравців залишається Ісмаїла Сарр, який нещодавно став переможцем Ліги конференцій у складі Крістал Пелас.

Перед матчем Франція стежить за станом захисника Жюля Кунде, тоді як Сенегал підходить до гри без кадрових втрат.

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