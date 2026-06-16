Павло Василенко

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повинна переглянути високі ціни на квитки на чемпіонат світу 2026 року. Багато мексиканців назвали турнір недоступним через високі ціни.

Шейнбаум заявила журналістам, що футбол має бути набагато більшим, ніж просто бізнесом.

«Футбол має бути чимось іншим. Все це має призвести до роздумів, зокрема в рамках ФІФА», – цитує її слова AP.

ФІФА ще не відреагувала на її критику. Її президент Джанні Інфантіно минулого тижня виправдав високі ціни на квитки, назвавши їх доречними для північноамериканського ринку. Раніше цього року квитки на матчі в трьох країнах-господарях, включаючи Мексику, надійшли у продаж за ціною від 140 до 8680 доларів.

Хоча деякі ціни впали, інші різко зросли. Квитки на фінал коштували 32 970 доларів. Хоча президент Мексики визнав, що «це нормально, якщо чемпіонат світу буде організовано як бізнес, футбол також має бути простором для об’єднання людей, як і всі види спорту».