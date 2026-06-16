Касільяс — про осічку Іспанії на ЧС-2026: «Зберігайте спокій»
Ексфутболіст закликав не критикувати гравців і фокусуватися на наступному турі
33 хвилини томуПідписатися в
Легендарний ексголкіпер збірної Іспанії Ікер Касільяс у соціальній мережі прокоментував несподіваний результат матчу національної команди проти Кабо-Верде на чемпіонаті світу-2026. Поєдинок групового етапу Мундіалю завершився сенсаційною нульовою нічиєю.
Попри втрату очок фаворитом, колишній капітан «фурії рохи» закликав вболівальників та експертів не панікувати.
На мій погляд, збірна Іспанії зіграла добре. Це один із тих матчів, які трапляються один раз із десяти. Ви створюєте моменти, але вони не реалізуються. Розумію, що в людей можуть виникнути сумніви, але зараз не той випадок. Зберігайте спокій. Потрібно переfieldжити цей період і думати про Саудовську Аравію.
Наступним суперником іспанців на груповій стадії світової першості стане збірна Саудовської Аравії. Гра відбудеться 21 червня.
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